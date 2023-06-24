Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 234’üncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, haziran ayı şehitleri Sevkan Yavuz, Lütfi Çelik ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. 234’üncü anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “234’üncüsü düzenlenen şehitleri anma mevlidimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Mevlit programımıza katılan din görevlilerimiz ve misafirlerimizle birlikte 234. kez bu anma programını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu zamana kadar yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize, her zaman yanımızda olduğunu gösteren değerli katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.