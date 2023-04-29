Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 232’ncisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, nisan ayı şehitleri Muhittin Yılmaz, Hamdi Özübek, Zikri Özdamar, Osman Karaca, Nevzat Gündoğdu, Oğuz Duran, Ahmet Karaal, Mehmet Emin Erel, Hüseyin Koç, Süleyman Özdemir, Rahmetli Gazi Nurtekin Yenigün ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, 232. anma programına katılan herkese teşekkür etti.

232 aydır devam eden mevlit hakkında konuşan EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 232’ncisi düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun diyorum ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Programa ayrıca şehit yakınları ve Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı özel hareket polisleri katıldı.