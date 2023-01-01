Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan tüm kesimleri spora teşvik etmek amacıyla birbirinden farklı spor etkinlikleri düzenleyerek, yılın tamamına yayılan organizasyonlar ile binlerce vatandaşı sporla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 2022 yılının spor dolu bir yıl olarak geçtiğini söyleyerek, "2023 yılında amacımız daha fazla insanı sporla buluşturmak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi hayatın her alanında olduğu gibi, sporda da düzenlediği etkinlikler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Yılın hemen her ayına yaydığı organizasyonlar ile tüm kesimlere sporu sevdirmek ve onları sporun içine çekmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile kentin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, spor kursları, milli bayramlarda düzenlenen etkinlikler, ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlar, amatör spor kulüplerine ve milli forma ile başarı sağlayan sporculara destekler ile 2022 yılının dolu dolu geçtiğini söyledi.

"2022 yılında 11 branşta 6 bin 330 çocuğa spor eğitimi verildi"

2022 yılında birbirinden farklı aktivitelere imza attıklarını belirten Emrullah Taşkın, "Sporun birleştirici gücü, insanlarımızı bir araya getirdi. Çok değişik aktiviteler yaptık. 2022 yılı içerisinde 11 spor dalında, yaklaşık 6 bin 330 çocuğumuza spor eğitimi verdik. Bu kurslarımız halen devam ediyor ve 2023’de de sürecek. Amacımız çok daha fazla çocuğumuza kurs vermek" ifadelerini kullandı.

Kır Çiçekleri projesinin oldukça başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Emrullah Taşkın, "Uluslararası alanda başarılı olabileceğine inandığımız yetenekli çocuklarımız, bizim gözetimimizde bir taraftan okullardaki eğitimlerine, bir taraftan da sportif eğitimlerine devam ediyorlar. Bunun yanında değişik sosyal aktivitelere katılıyor ve sanatla uğraşıyorlar. Bu örnek proje tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

"11 ayrı noktada her yaştan vatandaşla bilinçli spor yapıyoruz"

Spor akademilerinin, polis meslek okullarının ve askeri okulların fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursunu 2022 yılında başlattıklarını ve çok başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Taşkın, bu kursun 12 ay kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Kursların yanı sıra milli bayramlarda düzenlenen programlar ile yamaç paraşütünden su altı sporlarına kadar birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirdiklerini dile getiren Taşkın, antrenörler eşliğinde haftanın 7 günü kentin 11 farklı noktasında, her yaştan vatandaşlarla bilinçli spor yaptıklarının bilgisini verdi.

"Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile kentin tanıtımına katkı sağlandı"

Düzenledikleri ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Taşkın, "Kızkalesi’nde uluslararası bir etkinlik olan Pro Beach Tour Mersin Etabı’nı yaptık. Aynı zamanda Kilikya Ultra Maratonu yapıldı ki, bu ilk defa yapıldı, önümüzdeki yıllarda da artık geleneksel hale gelip devam edecek. 500 kişiyle sınırlamıştık ve 54 kilometreye kadar koşu mesafesi vardı. Çok güzel ve yüksek katılımlı bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu. Bütün bu etkinlikler sayesinde binlerce insanı, spor ortak paydasında buluşturduklarını belirten Taşkın, "Bu yıl Tarsus Yarı Maratonu’nun 14.’sü yapıldı. Bu organizasyon da çok yüksek bir katılımda gerçekleşti. 2022’te Uluslararası Briç Festivali yaptık. Yamaç paraşütü yaptık, satranç yarışmaları yaptık. 50’nin üzerinde organizasyonun gerçekleştiği dolu dolu bir yıl geçirdik. 2023 ve sonraki yıllarda da bu organizasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

"Amatör spora yaklaşık 6 milyon TL nakdi destek verildi"

Organizasyonların haricinde amatör spora da destek verdiklerini kaydeden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Spor, Başkanımızın çok desteklediği bir alan. 2022 yılında toplam 224 spor kulübüne, 4 milyon 354 bin TL gibi bir meblağla katkıda bulunduk. Onlara bir can suyu olsun, bir destek olsun diye. Bunun haricinde milli olmuş 96 sporcumuza da 1 milyon 148 bin 200 TL’lik bir katkı sağladık. Ayrıca yarışmalarda da verdiğimiz nakdi ödüller var. Bunları da üstüne koyduğumuz zaman, belediyemizin bu yıl amatör spora yaklaşık 6 milyon TL nakdi desteği oldu. Bu da sanıyorum, Türkiye’de belediyeler arasında verilen en yüksek meblağlar arasında" ifadelerini kullandı.

"2023 yılı 2022’den de başarılı olacak"

Son olarak 2023 yılında, 2022 yılına göre çok daha başarılı organizasyonlara imza atacakları ve tesisleşme çalışmalarına da başlanacağı bilgisini veren Taşkın şunları söyledi: "2023 yılı, 2022’den daha iyi olacak. Daha fazla organizasyon düzenlenecek, daha fazla insan sporun içerisine çekilecek ve daha fazla insana destek verilecek."