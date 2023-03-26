Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, kulübe destek sağlamak amacıyla altın, gümüş, bronz ve çotanak kartlarının satışa çıktığını söyledi.

’Giresunspor’un Geleceği İçin Hedef 2828 Yeni Üye’ kampanyasına ilişkin üyelik sisteminin detaylarını kamuoyu ile paylaşan Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, yeşil beyazlı kulübe gelir getirici projeler üzerinde çalıştıklarını ve bunun ilkinin ’Hedef 2828 Yeni Üye’ olduğunu vurgulayarak, bu projeye bağlı olarak yeni içerikler ürettiklerini kaydetti.

Giresunspor üyeliğini dört sınıfa ayırdıklarının altını çizen Ekiz, "İçeride ve dışarıda hem maddi hem de manevi olarak mücadele verirken, bir yandan da kaynak üretme çabasındayız. Bu bağlamda altın, gümüş, bronz ve çotanak kartlarıyla kulübümüze ekstra kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Giresunspor ailesi her zaman büyüktür. Giresun isterse her şey mümkün. Yeter ki istesin. İlginize talibiz, çünkü biz Süper Lig’deyiz. Altın Çotanak kart 250 bin TL, Gümüş Çotanak Kart 100 bin TL, Bronz Çotanak Kart 50 bin TL, Çotanak Kart ise 15 bin TL’den satışa çıktı. Altın, gümüş ve bronz çotanak kartlarımız 28 adetle sınırlı. Bu kartların hepsini satmamız halinde 11 milyon 200 TL gelir elde etmiş olacağız. Çotanak Kart ise 128 adet. Buradan da 1 milyon 920 bin TL gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket ediyoruz. Giresunspor herkes için değerli olmalı, herkesin desteğini arkasına almalı. Bunun için de bu projemizi herkes için fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Bir galibiyetle geçmişe sünger çekeceğiz"

Alanyaspor maçı hakkında da konuşan Emrullah Ekiz, "Takımımız gayet iyi hazırlanıyor. Hafta sonu Orduspor ile oynadığımız hazırlık maçını 4-1 kazandık. Moral ve motivasyonlar yerinde. İnşallah Alanyaspor maçından alacağımız bir galibiyetle geçmişe sünger çekeceğiz ve hızla üst sıralara yükseleceğiz. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı.