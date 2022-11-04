Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve daha sonra Yargıtay’ın hakkında tahliye kararı verdiği sanık Vedat Tarhan için adli kontrol kararı verildi, yerel mahkeme Yargıtay’ın tahliye kararına direnme kararı aldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve daha sonra Yargıtay’ın hakkında tahliye kararı verdiği sanık Vedat Tarhan için adli kontrol kararı verildi, yerel mahkeme Yargıtay’ın tahliye kararına direnme kararı aldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Vedat Tarhan 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fakat Yargıtay 9. Ceza Dairesi mart ayında sanık hakkında tahliye kararı verdi. Yargıtay’ın tahliye kararına karşı ise bozma ilamı dava duruşması bugün Edirne Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın tahliye kararına direnme kararı aldı. Dava, Yargıtay Genel Kurulu’nda tekrar görülecek. Verilen direnme kararına sevinen Emre Yıldır’ın ailesi, duruşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

“Hukuk adına bugün çok mutluyum”

Avukat Merve Uçanok, “Yargılamanın sonunda 2020 yılında bir karar çıktı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Vedat Tarhan hakkında 26 yıl hapis cezası kararı verdi. Bunun üzerine dosya istinaf ve yargı süreçlerinden geçti. Yargıtay bu yılın mart ayında bozma kararı verdi. Bu karar tamamen sanık lehine bir karardı. Bahsettikleri gerekçelerden biri Emre’nin hayattayken geçmişte kendisine karşı işlenen bu suçu ispat etmek için aldığı ses kaydının yasaklı delil sayılmasıydı. Diğeri de Emre’nin hayatta olmaması nedeniyle ifadesinin alınamamış olmasıydı. Ancak ifade alınamamasında Emre’nin bir kusuru yoktu. Yargıtay bozma kararı verirken sanığın tahliyesine de karar vermişti. Bunun üzerine bugün Yargıtay’ın bozma ilamından sonra bir celse yapıldı. Mahkeme bizim lehimize bir direnme kararı verdi. Direnme kararıyla beraber daha evvel verilen ceza kararını da tekrar etti. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek. Yargıtay Ceza Kurulu bir karar verecek. Artık Yargıtay Ceza Kurulunun vereceği karar da kesin nitelikli bir karar olacak. Yapılabilecek en güzel şey buydu, gerçekleştirdik. Hukuk adına bugün çok mutluyum. Direnme kararı verilirken ayrıca adli kontrol kararı da verildi. Yurtdışına çıkış yasağı koyuldu. Bugün sanık duruşmaya getirtilmedi, sağlık raporu da sunulmadı. Sanığın nerede olduğunu bilmiyoruz, belki kaçtı. İlerleyen aşamalarda bunlar ortaya çıkacaktır" dedi.

“Yıldır ailesi kararı sevinç gözyaşlarıyla karşıladı”

Dava sonrası adliye binası önünde konuşan Yıldır ailesi, ailecek adaleti seçtiklerini ve Emre için adaletin yeniden doğduğunu belirtti. Aile, sanığa sadece yurtdışı yasağının getirildiğini ifade ederek, sanığın tutuklanmasını talep etti.