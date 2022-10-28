Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez görev aldığı Fatih Karagümrük maçında rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez görev aldığı Fatih Karagümrük maçında rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların sol beki Emre Taşdemir, takımının ilk golünü kaydetti.

Emre Taşdemir, Karagümrük müsabakasıyla bu sezon A Takım ile ilk kez görev aldı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Taşdemir, bu sezon Rezerv Lig’de 4 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, A Takım’da son olarak ise 28 Temmuz 2021 tarihinde PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynamıştı.