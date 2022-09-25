Usta yorumcu Emre Kaya, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hit eserlerinden “Alaturka” performansıyla adeta nefesleri kesti.

Usta yorumcu Emre Kaya, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hit eserlerinden “Alaturka” performansıyla adeta nefesleri kesti.

Pop müziği sanatçısı olmasına rağmen kendine has yorumuyla okuduğu eserlere ayrı bir değer katan Emre Kaya, sevenlerine bir ’Minik Serçe’ eseriyle sürpriz yaptı.

Müzik severler, “Çalsın sazlar, çalsın bu gece, Alaturka başlasın, Vur usta tamburun tellerine, Hanendeler çağlasın” nakaratlarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu eserini bir de Emre Kaya yorumuyla dinledi. Ünlü sanatçının YouTube kanalı ve sosyal medya hesabından paylaştığı şarkı, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arabeskin en sevilen eserlerinden oluşan “Usta Şarkılar Projesi” ile 2022’nin ilkbahar ve yaz aylarında damgasını vuran Emre Kaya’nın sevenleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda ünlü popçudan bir de Halk Müziği projesi beklediklerini belirttiler.

Ünlü popçu, 30 Eylül Cuma günü Beykoz Belediyesinin organize ettiği Beykoz Festivali’nde sevenleriyle bir kez daha buluşacak.