Emre Gül’ün 8 Ekim Cumartesi günü Bkmkitap’ın İstanbul Yolu şubesinde gerçekleştirilen imza gününe okurlar büyük ilgi gösterdi.

Emre Gül’ün 8 Ekim Cumartesi günü Bkmkitap’ın İstanbul Yolu şubesinde gerçekleştirilen imza gününe okurlar büyük ilgi gösterdi.

Kitaplarıyla özellikle genç okurlar tarafından oldukça sevilen Emre Gül, Bkmkitap’ın İstanbul Yolu şubesinde okurlarıyla buluştu. Hem kitaplarını imzalatmak hem de yazarla tanışmak isteyen okurlar, imza gününde uzun kuyruklar oluşturdu. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenen Emre Gül, okurlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İmza gününden oldukça mutlu ayrılan okurlar, bir sonraki imza gününü heyecanla beklediklerini dile getirdi.