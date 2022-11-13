Kanal A TV, TV 8, D-Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports gibi kurumlarda görev yapan Emre Gönlüşen’in adını taşıyan belgeselin ilk gösterimi Başkan Akay, Gönlüşen’in ailesi, dostları, spor medyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 15 Kasım’da İstanbul’da Fişekhane’de gerçekleştirilecek.

Belgeselin yönetmenliğini Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanları Zafer Özgentürk ve Cem Güzel yaptı.

Emre Gönlüşen’in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen’in, Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajlarının yer aldığı belgeselin yapımcılığını Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay üstlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın teklifiyle adı, Demetevler Mahallesi’ndeki spor kompleksine verilen Emre Gönlüşen’in örnek yaşamı yine Seyhan Belediyesi tarafından belgesel haline getirildi.

Seyhan Belediyesi tarafından, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki yıl önce yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in hayatını anlatan belgeselinin ilk gösterimi spor dünyası ve medyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 15 Kasım’da İstanbul Fişekhane’de yapılacak.

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