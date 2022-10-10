Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru , Adana'da 7.si düzenlenen ' Adana'ya Değer Katanlar '' Ödül Töreninde ödüle layık görüldü.İl Müdürü Duru ödülünü 64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın ellerinden aldı.

Adana'da HDH Medya’nın düzenlediği ‘ 7.Yılın Enleri Ödülleri ’ Garden Koala ana sponsorluğunda muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu.

Dizi, sinema, müzik, eğlence, TV programı ve çeşitli medya dallarında yılın en iyilerinin ödüllerinin verildiği gece, sanat ve medya dünyasını buluşturdu. HDH Medya Genel Yayın Yönetmeni Ayşegül Şingirik, ‘Yılın en iyileri ödüllerini’ kusursuz bir organizasyonla sahiplerine ulaştırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen ödül törenine, 64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın yanı sıra belediye başkanları , oyuncu Yeliz Doğramacılar, sanatçı Doğan Nurlu , Şimal Saraç , STK Temsilcileri , muhtarlar , aktivistler ve birbirinden ünlü misafirler katıldı.

'Adana’ya Değer Katanlar' sloganı altında düzenlenen ödül gecesinde , Mersin'de görev yaptığı İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlerinde başarılı hizmetleri ile iz bırakan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru , Adana da da başarılı çalışmalarıyla Adana'ya değer katanlar ödülüne layık görüldü.

İl Müdürü Duru , ödülünü 64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın ellerinden aldı.