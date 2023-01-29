"Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Stefano Okaka."

Turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Konyaspor’u konuk ediyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta ligde oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasının 11’ine göre Konyaspor karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu; Philippe Keny’nin yerine cezası biten Stefano Okaka’ya görev verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11’ine göre Süper Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.