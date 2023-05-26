Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının ardından, “Bugün kim kazansa hak edecekti” dedi.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta evinde 1-0 galip olarak ayrılan Başakşehir turnuvada finale yükseldi. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bugün kim kazansa hak edecekti”

Basın açıklamasında maçı değerlendiren Belözoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Bugün ortaya konulan mücadeleden dolayı her iki takımı tebrik ediyorum. Bugün kim kazansa hak edecekti. Ankaragücü Tolunay Hoca ile çok iyi bir ivme yakaladı. Bugün oyunda da hemen hemen oyunun bütün bölümlerinde bize ortak oldular, bizden daha iyi oldukları dönemlerde vardı. Her gol yediğimizde biz biraz daha vites arttırdık. Çalıştığımızı daha iyi bir şekilde uygulamaya çalıştık. Tam da çalıştığımız yerlerde golleri attık. Beklemediğimiz yerde goller yedik ama futbolda bunlar var. Bizim için 52. maç kolay değil. Avrupa kupalarına katılan takımlar arasında biz ve Fenerbahçe dışında hala ön blokta olup hala mayısa hedef taşıyan çok fazla takım yok. Hem Beşiktaş hem Galatasaray, bu sene Avrupa kupası maçları oynamadılar. Biz çok sayıda maç oynadık. Bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz ama bugün ortaya koydukları mücadeleden dolayı kendi futbolcu kardeşlerimi, daha sonra Ankaragücülü kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tolunay Hoca’yı da aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

“En çok kendimi Fenerbahçe’ye ait hissettim”

Fenerbahçe ile oynayacağı final maçını değerlendiren Belözoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkını verdim ama en çok kendimi Fenerbahçe’ye ait hissettim. Orada çok güzel günlerim geçti, çok üzüldüğüm günler de oldu. Ben bugün Başakşehir’in teknik sorumlusuyum. Finalde Başakşehir’in başarısı için her şeyi yapacağım. Nasıl Başakşehir’de futbol oynarken Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maçlar gibi aynısını yine yapacağım. Bizler bu işi profesyonel yapıyoruz ama Fenerbahçe oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıraları var. O yüzden Fenerbahçe kalbimizin en güzel yerinde ama bu hayatta profesyonellik de var. Ben ve kulübüm lig kupasından sonra müzesine bir tane Türkiye Kupası kazandırmak istiyorum. Önümde büyük hedeflerim var, bunlardan bir tanesi de 15 gün sonra oynayacağımız final maçı. İnşallah hak edenin kazandığı bir final oynarız ve kupayı kazanan taraf biz oluruz.”

“Kulübeden içeriye sesimi duyurmakta çok zorluk çektim”

Ankaragücü taraftarından övgü ile bahseden Belözoğlu, “Ankaragücü taraftarı için gerçekten etkileyici bir atmosferde oynadığımızı söyleyebilirim. Kadromda tecrübeli oyuncular var. Onlar bile kendi seslerini birbirine duyurmakta ben kulübeden içeriye sesimi duyurmakta çok zorluk çektim. Ankaragücü ülkemizin en değerli camialarında bir tanesi bence de şu an çok doğru yoldalar. Çok da iyi bir teknik adamları var, tanımasam da gördüğüm kadarıyla çok değerli bir başkanları var kendini bu kulübe adamış” diye konutu.