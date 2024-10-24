Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Emre Altuğ konseri iptal edildi.

Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan kahramanlarımızın hatırasına saygı gereği konserin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ankara Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yakınları ve milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir coşku ve heyecanla beklediğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Emre Altuğ konserinin iptal edildiği bilgisini paylaşıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.