Ayrıca mavi-lacivertli ekip, Galatasaray’da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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