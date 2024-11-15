Oyuncu ve komedyen Emrah Kaman, Ankara’da stand-up gösterisinde seyirciyle buluştu.

Oyuncu ve komedyen Emrah Kaman, ’Yüksek Gerilim Versiyon 2’ adlı stand-up gösterisiyle dün akşam Ankaralıların karşısına çıktı. Dörtmevsim Tiyatro Salonu’nda saat 20.00’de başlayan gösteri bir buçuk saat sürdü. Kaman, sahnede günlük hayattan anekdotlar ve toplumsal gözlemlerini mizahi bir üslupla paylaştı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Gösterinin yapımcılığını ise Onurcan Taş üstlendi.