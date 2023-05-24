Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz : “Sayın Birgül Gül ve Sayın Emrah Gül, Erdemli Devlet Hastanemizin vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetinin artırılması amacıyla acil servisin tadilatına yapmış olduğunuz katkıdan dolayı Bakanlığımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan emekli hayırsever Rahmi ve Birgül Gül çifti Erdemli Devlet Hastanesine 375 bin lira bağışta bulundu. Yapılan bağışla birlikte hastanenin acil servisinin tadilatının yapılması kararlaştırıldı.

Hayırsever Rahmi Gül, "Önce sağlık, sağlık olmazsa mantıklı düşünemiyorsun, sağlık olmazsa para kazanma şansın olmuyor, sağlıklı olmazsan hiçbir şey yok. Önce dedik sağlıktan başlayalım. İnsana yatırımı yaptık, 1987 yılından bu yana ben burs veriyordum. Şimdiye kadar burs verdiğim talebelerin sayısı ortalama 700-800'ü bulmuştur. Halen de devam ediyor, yaşadığım müddetçe, Allah bana bu imkanları verdiği müddetçe de burs verme işine devam edeceğiz. Hayır işlerine devam edeceğiz. Erdemli Devlet Hastanesi'ne de 375 bin liralık bir yardım yaptık" şeklinde konuştu. Eşi Birgül Gül de yaptıkları hayırdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Erdemli, Mut, Silifke, Gülnar ve Karaman'daki hastanelere de yardımları sürdüreceklerini ifade etti.