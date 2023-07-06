Nisan ayından bu yana AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Emrah Bulucu asaleten AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına getirildi.

Yaklaşık üç aydır AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını vekaleten yürüten Emrah Bulucu, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan törenle Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından mazbatasını alarak asaleten il başkanlığı görevine getirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, “ Asrın felaketinin yaşandığı bir süreçte ve 14-28 Mayıs seçimlerinden alnımızın akıyla çıktığımız dönem içerisinde, büyük bir onurla vekaleten yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevini Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle asaleten görevlendirilmiş bulunmaktayım. AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak burada olmanın bana getirdiği onur, bu dünyada hiçbir değerin eşit olamayacağı bir konumdur. Aldığımız bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Hemşehrilerimizin desteği, daima en büyük gücümüz olacak. Önümüzde yerel seçimler var. AK Parti olarak her seçimden sonra ilk işimiz yarın seçim olacakmış gibi çalışmalara başlamamızdır. 2024 seçimleri yolunda teşkilatımız için taze bir başlangıç, davamız için ise güçlü bir vuslat olacaktır. Tüm teşkilat mensuplarımızı sevgide buluşmaya ve Adıyaman için çalışmaya davet ediyorum. Tek derdi Adıyaman’ımıza hizmet olan bu kadroda yer almaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, tüm teşkilatımıza başarılar diliyorum. Ve yine kalbi Adıyaman’ımız için atan tüm gönüldaşlarımız ile gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.