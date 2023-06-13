Süper Lig’de 2 sezondur Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, sözleşme yenilemedi. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaşarak şehirden ayrıldı.

Yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği henüz belli olmayan Emrah Başsan, Kayserispor forması ile 2 sezonda 58 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası maçına çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 7 kez lig maçlarında 3 kez de Türkiye Kupası maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Daha önce de Bernard Mensah, Cenk Gönen, Mario Gavranovic gibi isimler sarı kırmızılı takımdan ayrılmıştı.