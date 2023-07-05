Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan, Demir Grup Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geride kalan sezon Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan’ı renklerine bağladı. Sivasspor, Emrah Başsan ve temsilcisi ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaştı. Emrah Başsan, resmi imzayı attı ve bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak. Sivasspor Kulübü, Emrah Başsan transferini bugün açıklayacak.

Son 2 sezonda Kayserispor forması ile 66 maça çıkan Emrah Başsan, 10 gol atarken 12 gol pası verdi.