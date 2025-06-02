DÜZCE (İHA) – Mazlum Coğrafyalar, Duyarlı Nesiller projesi çerçevesinde öğrencilerin empati yapmaları ile ilgili seminer düzenlendi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Mazlum Coğrafyalar, Duyarlı Nesiller projesi çerçevesinde öğrencilerin empati yapmaları için seminer düzenlendi. Düzce Üniversitesi İyiliği Geleceği topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleştirilen projede Mazlum coğrafyalarda yaşayan insanların hakları, farkındalık ve empati seminerinde öğrencilerin empati yapmaları ile ilgili seminer öğrencilerin dikkatini çekti.