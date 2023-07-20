Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Tat, hava sıcaklıklarının aşırı yükseldiği bu dönemlerde elektrik kablolarının aşırı ısınması, kısa devreler veya elektrikli cihazların yanlış kullanımı gibi faktörlerin yangın riskini artırdığını ifade ederek, özellikle eski veya yetersiz bakım yapılmış elektrik tesisatlarının bu durumda daha savunmasız hale geldiğine dikkat çekti.

Son zamanlarda yaşanan aşırı sıcak hava dalgasıyla birlikte, elektrik kaynaklı yangınlarla ilgili endişelerin arttığına dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, kamuoyunu bilinçlendirmek ve önlem almak için bu konunun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tat, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte elektrik sistemlerinde bazı risklerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Elektrik kablolarının aşırı ısınması, kısa devreler veya elektrikli cihazların yanlış kullanımı gibi faktörlerin yangın riskini artırdığını ifade eden Tat, özellikle eski veya yetersiz bakım yapılmış elektrik tesisatlarının bu durumda daha savunmasız hale geldiğine dikkat çekti.

Şabat Tat, bu doğrultuda, vatandaşların ve işletmelerin elektrik kaynaklı yangınlara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almalarının önemini vurguladı.

Elektrik sisteminin düzenli olarak kontrol edilmesini ve bakım yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Tat, "Elektrikli cihazları doğru şekilde kullanmaya özen gösterin ve aşırı yüklenmelerden kaçının. Özellikle yaz aylarında klimalar, vantilatörler ve diğer büyük elektrikli cihazların yoğun kullanımıyla aşırı yüklenme riski artar. Prizleri aşırı yüklenmemesi için birden fazla cihazın aynı prizde kullanılmamasına dikkat edin. Yangın alarm sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olun. Duman dedektörleri ve yangın alarmı gibi cihazlar, erken uyarı sağlayarak hızlı bir tepki vermenize yardımcı olabilir. Bu sistemler her an çalışır durumda tutulmalı, bakımları düzenli yapılmalı ve yine periyodik olarak kontrol edilmelidirler. Yangın söndürücü ve diğer yangın önleme ekipmanlarını düzenli olarak kontrol edin ve işlevsel olduklarından emin olun. Yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağını bilen kişilerin varlığından emin olun. Hava sıcaklığı yüksek olduğunda elektrikli cihazların etrafında yanıcı maddelerin bulunmadığından emin olun. Özellikle klima ve vantilatörlerin etrafında mobilya, perde veya kağıt gibi yangına neden olabilecek malzemelerin bulunmamasına özen gösterin" diye konuştu.

"Eksik ve hatalar hızla giderilmeli"

Önerilerini sıralamaya devam eden Şaban Tat, "Tesisin yapımında standartlara uygun malzeme seçilmelidir. İşletmeye alırken tesisat kontrolü; uzman mühendisler tarafından yapılmalıdır. İşletme aşamasında trafolara ilişkin her türlü bakım faaliyeti yüksek gerilim işletme sorumlusu mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemlerinin periyodik kontrolleri de düzenli olarak uzman mühendisler tarafından yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluşturulan raporlara yansıyan eksiklikler ve hatalar hızla giderilmelidir" dedi.

Tat, halkın güvenliği ve mal varlıklarının korunması için elektrik kaynaklı yangınlarla ilgili bilinçlenmenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak yetkililerin, kamuoyunun ve işletmelerin bu konuda iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğine inandığını ifade etti.