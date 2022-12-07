Uygulamanın devam edeceği öğrenilirken trafik yoğunluğuna sebep olan parklara izin verilmeyeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Soğuksu mevkisindeki araç parklarına izin vermedi. Gün boyunca uygunsuz park eden ve trafik yoğunluğuna sebep olan 100’den fazla araca trafik cezası uygulandı.

GMİS Yönetim Kurulu, "Liyakate dayalı atama istemek haklı ve meşru bir taleptir"

GMİS Yönetim Kurulu, "Liyakate dayalı atama istemek haklı ve meşru bir taleptir"

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