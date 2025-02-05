Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği görevlilerince Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Lokalinde şube müdürleri ve kurum personelinin katılımıyla eğitim düzenlendi.

Eğitimde “Gençlerimizi terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmalarına karşı bilinçlendirerek örgütlerin tuzaklarına düşmelerini engellemek, devlet vatandaş işbirliğini pekiştirmek, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirerek terörle mücadelede halk desteğini arttırmak, terör örgütlerinin gerçek yüzünü göstermek, bu örgütlere karşı toplumsal bilinci geliştirmek, propagandalarını etkisiz hale getirmek, şiddete yönelen aşırılıkları önlenmek ve yeni eleman temin etmelerini engellemek” konuları hakkında bilgi verildi.