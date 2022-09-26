Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni kazanarak kente gelen öğrencilerin terör ve suç faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla terör örgütlerinin eleman temin yöntemlerini ve diğer suç odaklarının mağdurlara yaklaşım stratejilerini anlatmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önderliğinde Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinin katılımıyla stant açıldı. "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi” doğrultusunda ZBEÜ Ana kampüs girişine açılan bilgilendirme standının hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Emet ve Hisarcık ilçelerinin yöresel lezzeti, “Bişirgi”

Emet ve Hisarcık ilçelerinin yöresel lezzeti, “Bişirgi”

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