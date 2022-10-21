Bursa Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 2 aylık dinleme operasyonu sonucu uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri şahısları yakaladı. Zanlıların kendi aralarında, "Klarnet iyi mi? Düğmeleri iyi mi? Sağlam mı" şifresiyle irtibata geçtikleri öğrenildi.

Bursa Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 2 aylık dinleme operasyonu sonucu uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri şahısları yakaladı. Zanlıların kendi aralarında, "Klarnet iyi mi? Düğmeleri iyi mi? Sağlam mı" şifresiyle irtibata geçtikleri öğrenildi.

Orhaneli Savcılığı ve emniyet birimleri, dinleme sonucunda 2 satıcı Y.P., M.K. ile içici olan 8 kişi hakkında işlem başlattı. Adli kaynaklara ve emniyet kaynaklarına göre, uyuşturucu satıcılarının birbirleriyle telefonda şifreli konuşmaları dikkat çekti. Şahısların uyuşturucu tedarik ve satışını yapacakları anda, "Klarnet iyi mi? Düğmeleri iyi mi? Sağlam mı?" şifresiyle irtibata geçtikleri öğrenildi.

Toplam 10 kişiden Y.P. ve M.K. tutuklanıp Bursa Cezaevine gönderilirken, içici oldukları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.