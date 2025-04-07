Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafından Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay’a kan bağışı yapıldı.

Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü birinci katındaki koridorda Türk Kızılay tarafından kan bağışı standı kuruldu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Emniyet çalışanları kan bağışına büyük ilgi gösterdi.

Müdür Arıbaş, Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek kan bağışının önemine dikkat çekti. Kan bağışı kampanyasının 10.00-22.00 saatleri arasında devam edeceği öğrenildi.