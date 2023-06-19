Zonguldak’ta trafik ekipleri bayram öncesi otobüs firma yetkilileri ve şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde otobüs firması yetkilileri ve şoförlerini bilgilendirdi. Otogar toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda eğitim öğretim döneminin sona ermesi, Kurban Bayramı tatili ve yaz mevsiminin gelmesine bağlı olarak şehirler arası yolcu taşımacılığında önemli oranda artış olacağı ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinde olabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en hızlı şekilde müdahale ve mücadele etmek maksadıyla otobüs firma yetkilileri ve şoförler bilgilendirildi.

Yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunu göre gerektirdiği şartlara uygun hızla seyretmeleri, hız ihlali yapmamaları, kazaların temel nedeni olan yorgunluk/ uykusuz durumlarda araç kullanmasının önlenmesi, şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda taviz verilmemesi, araç ve sürücülerin trafik yönünden yeterliklerinin kontrol edilmesi, sürücülerin yeterince uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş teknikleri bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması hakkında slaytlarla ve görselleriyle birlikte katılımcılara aktarıldı.