Zonguldak’ta polis ekipleri Kozlu Sahil yolunda asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 88 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 16 araç sürücüsüne 31 bin 832 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre 11-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında 22.00 ile 23.30 saatleri arası Kozlu Sahil Yolu üzerinde, araç park alanları ve kamelya alanlarında Kozlu ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Trafik Şube ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında 88 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 16 araç sürücüsüne; Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. Toplamda 31 bin 832 TL cezai işlem uygulandı.

Araç park yerleri ve kamelya alanlarında yapılan uygulamalarda 287 kişi sorgulandı. Suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Kozlu sahil bandı ve kafe bölgesinde kontrol ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.