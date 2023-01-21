Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 269 personel ve 1 tim çevik kuvvet personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs hakkında işlem yapılırken, 19 sürücüye toplamda 86 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 269 personel ve 1 tim çevik kuvvet personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs hakkında işlem yapılırken, 19 sürücüye toplamda 86 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında denetim çalışması gerçekleştirildi. Toplamda 6 bin 649 kişiye yapılan sorgulamada; taksirle ölüme neden olma, hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. Sorgulamalarda 4 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. 90 umuma açık yerde yapılan denetimlerde 10 işletmeye işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 596 araç kontrol edilirken, 19 sürücüye toplamda86 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.