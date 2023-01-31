Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 105 kişinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 105 kişinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 23-30 Ocak tarihleri arasında il genelinde 73 olayın meydana geldiği, 105 şüphelinin gözaltına alındığı ve 9 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, 1.358 gram metamfetamin, 249 gram esrar, 181 adet sentetik ecza, 8 adet ecstasy, 2 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skank, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet fişek, 5 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 335 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen paranın ele geçirildiği bildirildi.