Kocaeli’de polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü projeleri tanıtmak ve bu projeler çerçevesinde üretilen cep telefonu uygulamalarının kullanımı hakkında vatandaşa bilgi verdi.

Kocaeli’de polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü projeleri tanıtmak ve bu projeler çerçevesinde üretilen cep telefonu uygulamalarının kullanımı hakkında vatandaşa bilgi verdi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kartepe’de düzenlenen 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali etkinlik alanında ekipler tarafından kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlara, “KADES” uygulaması sayesinde kadınların zor anlarında, uygulamayı çalıştırdıkları yere çok kısa sürede polis ekiplerinin geleceğini, uyuşturucu suçları ihbarlarını “UYUMA” uygulamasından kolayca yer bildirim ihbarında bulunabileceğini, “HAYDİ” uygulaması ile çevreyi kirleten, doğa ve hayvanlara zarar verenleri anında polise ihbar edebileceği bilgisini verdi. 4 gün süren etkinlik süresince polis standını yaklaşık 2500 kişi ziyaret etti. 600 civarı kadının telefonuna KADES uygulaması yükletilerek kullanımı hakkında bilgilendirildi. Yaklaşık 5000 erkek vatandaşa ise alan kurulan dev ekranlar vasıtasıyla "Kadına El kalkmaz" içerikli farkındalık videosu izletildi.