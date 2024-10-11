Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, araç filosunu yeni takviyelere güçlendirildi.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet resmi araç tahsis edildi. Araç teslim törenine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Mustafakemalpaşa Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Yusuf Yalçın, dernek üyeleri ve emniyet personeli katıldı. Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, yeni araçların güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve görünür olmasına katkı sağlayacağını belirtti. Kaymakam Okur, "Araçların alınmasına katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza ve dernek yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni araçların teslimi ile birlikte emniyet hizmetleri ve vatandaşların güvenliği daha hızlı bir şekilde sağlanacak. Araç sıkıntısı çekiyorduk. Böylelikle bu sorun giderilmiş oldu. Yenilerle birlikte Emniyet Müdürlüğümüz, 25’i aşkın bir araç filosuna sahip oldu. Polisimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli bir şekilde hizmet edecek. Emniyet Müdürümüz nezdinde yeni araçların teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Allah, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Daha güçlü bir polis teşkilatı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Törende, Mustafakemalpaşa Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği’ne Bursa Valisi Erol Yıldız imzalı teşekkür plaketi verildi.