Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile yeni yıla çalışarak giren polis ve jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile yeni yıla çalışarak giren polis ve jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Keçeli ile birlikte ilk ziyaretini Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan’ın hazır olarak beklediği ziyarette yeni yıla giren polis ekipleri ile muhabbet eden Coşkun, “Artık 2022 yılını acısı ve tatlısı ile tamamlıyoruz. Biz de yeni yılın ilk gecesinde emniyet personelimizi karakolumuzda ziyaret ediyoruz. Kolluk güçlerimiz günün her saatinde çalışanlardır. Bugün ekiplerimiz şehrimizin huzurunu sağlamak için görev başında ve bundan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun, ikinci ziyaretini ise Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştirdi. Coşkun’u İl jandarma Komutanı Tolga Yağan karşıladı. Burada da jandarma mensupları ile bir araya gelen Coşkun, özveri ile çalışan jandarma mensuplarına teşekkür ederek yeni yılını kutladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada “Jandarma teşkilatımız kendi görev sahasında ülkemizin ve şehrimizin huzuru için görevlerini yerine getiriyor. Jandarma teşkilatımızın özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.