Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde şüpheli bir şahsı yakaladı. Şüphelinin yapılan üst ve ikamet aramalarında 116 gram uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.