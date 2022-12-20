Manisa’nın Salihli ilçesinde emniyet ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde emniyet ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Salihli ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 412,62 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 15,78 gram metamfetamin maddesi, 5 adet Ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden U.E. (31), ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.