Adıyaman’da bir otomobil, emniyet şeridinde park halindeki kamyonun lastiğini değiştiren 2 kişiye çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da bir otomobil, emniyet şeridinde park halindeki kamyonun lastiğini değiştiren 2 kişiye çarptı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 7. kilometresinde seyreden Seyfettin Çelik idaresindeki 02 ACA 955 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 02 ABD 897 plakalı kamyonun lastiğini değiştirmeye çalışan Yusuf Tefecik (33) ve Halil Öztürk’e (50) çarptı. Feci kazada Yusuf Tefecik ve Halil Öztürk yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.