Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ve gaziler ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli, bayram nedeniyle şehit aileleri ve gazileri ziyaret edip, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’un selamını ileterek hediyelerini takdim etti. Şehit aileleri ve gazilerin bayramlarını kutlayan polisler, ziyaretlerde ailelerin sorunlarını ve beklentilerini de dinledi.

Ziyaret sırasında devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdür Vekili Komiser Saim Atik, bayramların birliğe ve beraberliği vesile olduğunu, şahadetleri ile bu toprakları bizlere vatan eyleyen ve emanet eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, kahraman gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Atik, “Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır”dedi.