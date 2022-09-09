Salihli’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan İlçe Emniyet Müdürü Doğan ise emniyet personeline teşekkür etti.

Bir otelde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan onuruna düzenlenen veda yemeğine eşi Sema Doğan ile emniyet personeli katıldı. Duygusal anların yaşandığı yemekte pasta kesilirken, İlçe Emniyet Müdürü Doğan’ın hediyesini ise Salihli Polis Merkez Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu verdi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’ın Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü personeli, Doğan onuruna veda yemeği düzenledi.

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