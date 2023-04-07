Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki nizamiyede akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların aracından çıkan polis yeleği ise polisleri şaşırttı.

Olay, saat 17.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki nizamiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi bir meseleden dolayı Emniyet Müdürlüğüne gelen A.E. ile akrabaları Ö.K., A.K. ve Ş.A. arasında tartışma sonrası bıçaklı kavga çıktı. Kavgada A.E. yaralanırken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüphelilerin aracında arama yapan ekipler bir adet polis yeleği buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.