Muğla’nın Fethiye İlçesi Emniyet Müdürlüğü, papağandan kanaryaya, kediden köpek ve tavuklara kadar pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu hayvanseverliğini tüm emniyet teşkilatına aşılarken, makamındaki sevimli papağan ve ‘Limon’ isimli kanarya gelen misafirlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bakımı üstlenilen papağan, kanarya, tavuk, horoz ve benzeri hayvanlar emniyet mensuplarının hayvanseverliğini ortaya koyuyor. 32 yıldan bu yana Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan, ayrıca Belçika NATO Daimi Temsilciliği görevi de yapan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "Polislerimiz yeşili, hayvanı seviyor. Polisten korkulmaması gerektiğini ziyaretçi öğrencilerimize açık açık burada gösteriyoruz. Bu can dostlar tüm emniyet teşkilatımızın maskotlarıdır" ifadelerini kullandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü hayvansever olunca, tüm emniyet teşkilatı da hayvanseverliği özüne kadar benimsiyor. Fethiye’de yaklaşık 1 yıldır ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüten Kayhan Dadaşoğlu, müdürlük binasında bakılan papağan ve diğer can dostlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ‘Gönül Bağı’ projesini özel çocuklar için uygulamaya koyan ilçe emniyet müdürü Kayhan Dadaşoğlu, eğitim öğretim döneminde okullardan gelen ziyaretçi öğrenci ve öğretmenlere polisliği sevdirmek için büyük çaba da harcıyor.

Dadaşoğlu’nun makamında bakımını üstlendiği sevimli papağanın yanı sıra, birçok hayvana ev sahipliği yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların büyük ilgisini çekerken, hayvanseverler tarafından da takdirle karşılanıyor. İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, askerdeyken Diyarbakırlı bir arkadaşının güvercin sevgisi üzerine kendisinin de kuş, kedi, köpek, güvercin besleme alışkanlığına yakalandığını, Allah’ın yarattığı canlıları bu yüzden çok sevdiğini, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde de her türlü can dostun yer aldığını söyledi. Dadaşoğlu, "Genelde bizim ülkemizde çocukları hep polisle korkuturlar. İşte ’yaramazlık yapma polis amca geliyor, polise veririz’ derler. Buraya gelen çocuklarımız bizleri böyle hayvanları severken hayvanları görünce hoşlarına gidiyor. Çevremizde emniyet binalarımızın peyzajını yaptırdık, çiçeklendirdik. Bizim buradaki amacımız şu mesajı vermek; ’Polis canlıyı seviyor, hayvanları seviyor, yeşili seviyor.’ Hayvanı seven, yeşili seven herkesi sever, polisten zarar gelmez. Anaokulu, ilkokul çocuklarımız buraya geldikleri zaman bunları görünce daha bir mutlu oluyorlar. Bizler de mutlu oluyoruz. Bir de çalışan personelimiz için de iyi oluyor. Personelimiz gelip bunlarla ilgilenince yorgunlukları olumsuz durumları normale dönmüş oluyor" dedi.