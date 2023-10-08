Sanat Sokağı’nda kadınların el emeği ve göz nuru ürünlerini inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, burada ebru çalışması yaptı. Ergüder’in yaptığı ebru tablosu büyük beğeni topladı.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu tarafından açılan hediyelik eşya ve Sanat Sokağı’nı gezen Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder, Düzceli kadınların yaptığı el emeği, göz nuru ürünleri inceledi. Sokakta bulunan ebru standını gezen İbrahim Ergüder, sanatçının yaptığı ebruyu kısa bir süre izledi. Israrlara dayanamayan Ergüder, tepsinin başına geçerek ebru yaptı.

Eline aldığı fırça ile önce suya boyaları bırakan Emniyet Müdürü Ergüder, ardından da sudaki boyaları yayarak şekiller verdi. En sonunda ise kağıdı suya batıran İbrahim Ergüder’in yaptığı ebru tablosu büyük beğeni topladı.