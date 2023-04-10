Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tuncer mesajında şunları kaydetti; “Kurulmuş olduğu 10 Nisan 1845 tarihinden beri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılapları ile, laik cumhuriyetin teminatı olan Emniyet Teşkilatımızın 178. yıl dönümünü büyük onur ve gurur ile kutlamaktayız.

Türk Polis Teşkilatımız anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerini, halkın desteği ve sevgisini de yanına alarak, bu güne kadar en iyi ve en doğru şekilde kullanarak görevini başarı ile yerine getirmeye gayret etmiştir. Bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, kendisine tevdi edilen görev ve sorumluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

Emniyet Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne yüce ulusumuza; Polislik mesleğinin getirdiği onur ve disiplin içerisinde, kanun hâkimiyetini sağlayarak, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinden asla ayrılmadan, gece gündüz hizmet etmenin bilincinde ve gayreti içerisinde olmuştur.

Bu gayret ve bilinç ile şehrimizde suç işlenmesinin önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslimi noktasında, planlı ve projeli operasyonlar ile Erzurum şehrimizin bir huzur ve güven şehri olmasında emeği geçen, karşılarına çıkan her türlü zorluk ve güçlüğü büyük bir fedakârlıkla aşmayı bilen teşkilat mensuplarımıza da bu azim ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde yaşanan depremler nedeni ile ülke olarak zor günler geçirdiğimiz ve millet olarak birlik ve beraberliğe azami ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Türk Polis Teşkilatı olarak deprem bölgesinde başta güvenliğin ve huzurun tesis edilmesi olmak üzere, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda özverili çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Buradan sizlerin huzurunda devletimizin ve milletimizin bu zor günleri bir an önce atlatması temennisi ile, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Kuruluşumuzun 178. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımızın her türlü iç ve dış tehlikelere karşı müdafaasında canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, hatıralarını ebediyen taşıyacağımızı gururla ifade ediyorum.”