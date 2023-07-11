Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsunlulara çağrıda bulunarak, "Bize destek verin, gerisi bizim işimiz" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’i makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Samsun Emniyet teşkilâtı olarak şehrimizin emniyetini, huzurunu ve asayişini sağlamak için 24 saat hiç durmadan çalışıyoruz. Bir kentin huzurlu olması kalkınmayı da beraberinde getirir. Bizler vatanımızın ve güzel şehrimizin emrindeyiz. Bize güvenin ve destek verin gerisi bizim işimiz" diye konuştu.

Bu arada, gecen ay Samsun’da oynanan Türkiye-Galler milli maçına da değinen Nihat Özen, "Samsun polisi bu çok önemli spor olayında üstüne düşen tüm görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Maç gününden çok önce aldığımız önlemler sayesinde maç öncesi, esnasında ve sonrasında en ufak bir güvenlik olayı meydana gelmemiştir. Gerek federasyonumuz, gerekse Gallerli futbol yöneticileri ve taraftarları, alınan emniyet tedbirlerini son derece olumlu bulduklarını bildirmişlerdir. Bu başarı Samsun polisinindir" şeklinde konuştu.