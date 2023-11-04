“Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun” uyarısında bulunan küçük Elif’e Emniyet Müdürü Kenan Kurt teşekkür belgesi verdi.

“Dolandırıcılık girişimine karşı dikkatli olunması gerektiğinin” mesajını vererek yayınlanan videoyla viral olan Elif Liya Ayazlı ve ailesi Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret münasebetiyle Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Elif Liya’nın annesi Sema Ayazlı’ya ve babası Hikmet Çağrı Ayazlı’ya, "Ne güzel ki çocuğunuzu sevgiyle büyütüyorsunuz. Emek verip zaman harcıyorsunuz. Bu yüzden, karşımda sevgi ile yetişmiş bir çocuk var. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Emniyet Müdürü Kurt, Elif Liya Ayazlı’ya teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

Küçük Elif ise, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek hediyeler için teşekkür etti.