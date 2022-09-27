Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzurum yolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasını denetledi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzurum yolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasını denetledi.

Kurt, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların takibi ve yakalanması taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve bölgede meydana gelebilecek her türlü asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suç delillerinin tespiti ve el konulması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve huzur ve güven ortamının devamını tesis etmek maksadıyla Akyazı polis uygulama noktasını denetledi.

Denetleme esnasında sorumlu birim amirlerinden bilgi alan Kenan Kurt, uygulama noktasında hazır bulunan personele görevlerinde başarılar diledi.