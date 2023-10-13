Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Konuğu Kadir Yırtar’ı Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iş birliklerinin önemine değindi.

Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, yeni eğitim-öğretim döneminde kampüs güvenliğinin sağlanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışıldığını vurguladı.

Doğu Anadolu’nun zirvesi olan Erzurum’a atanmaktan ve bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirten İl Müdürü Yırtar ise, şehirdeki hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Kadir Yırtar, Erzurum halkına layıkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, konuğu Kadir Yırtar’a Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyon projelerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi.