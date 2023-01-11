Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana’da huzur ve güveni sağlama noktasında en büyük gücü, Adana halkının desteğinden aldıklarını söyledi.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana’da huzur ve güveni sağlama noktasında en büyük gücü, Adana halkının desteğinden aldıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentte ulusal haber ajansı ve gazetelerin asayiş muhabirlerini makamında ağırlayarak, anlamlı bir jest yaptı. İnci, sorun ve sıkıntılarını dinlediği gazetecilerle birlikte günün anısına özel olarak hazırlanan pastayı kesti, kravat hediye etti. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan İnci, Adana’da huzur ve güveni sağlama noktasında gece-gündüz demeden, 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Suç ve suçlularla mücadele ederken, başta terör örgütleri olmak üzere organize suç örgütleri ve her türlü suç yapılanmalarına karşı da kararlı bir duruş ortaya koyduklarını vurgulayan Emniyet Müdürü İnci, “Adana’da huzur ve güveni sağlarken, kendi altyapımızı da güçlendiriyoruz. Araç sayımızı arttırırken, teknolojiden de faydalanıyoruz. Bu noktada en büyük gücümüz, Adana halkının bize verdiği destek” dedi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna dikkat çeken İnci, “Bu zorlu mesleği yerine getirirken, büyük bir özveri ve emek ortaya koyan siz gazeteciler, bizim için çok değerlisiniz. Bu konuda emniyet müdürlüğü olarak, gereken katkı ve desteği dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.