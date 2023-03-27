Manisa’ya atanması çıkan Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer için Uşak’ta veda yemeği düzenlendi.

Uşak’ta 3 buçuk yıl İl Emniyet Müdürü görevi Yapan Mesut Gezer, geçtiğimiz günlerde Manisa’ya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Atanma sonrasında Mesut Gezer için Uşak’ta veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. 4 yıla yakın süredir personeline karşı “Babacan” tavırlarıyla sevgileri kazanan Mesut Gezer, yemek sonrasında katılan bütün personelleriyle tek tek ve gruplar halinde fotoğraf çekildi.