Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder için veda programı düzenlendi.

Polis Evinde düzenlenen veda programına, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, emniyet personelleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, “Yaklaşık 4 yıldır görev yaptığım Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne atanmam dolayısıyla siz değerli kardeşlerimden ayrılacak olmanın verdiği hüznü en kalbi duygularımla yaşıyorum.

Adıyaman’da çalıştığım 4 yıllık süre zarfında insanı yaşat ki devlet yaşasın bilinciyle daima vatandaşımızın hizmetinde olmaya gayret gösterdik. İlimiz ve bölgemiz asrın felaketi olarak da adlandırılan depremlerde ağır yaralar aldı. Aldığımız bu yaraları her zaman dediğimiz gibi birlikte güçlüyüz mottosuyla hep birlikte sarmaya çalıştık. Benden sonra bu şerefli bayrağı devralacak arkadaşlarımızın da aynı özveri ile Adıyaman’ımızı en ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancım tamdır.

Biz Adıyaman’ı ve Adıyamanlı hemşerilerimizi çok sevdik. Her zaman devletinin ve milletinin yanında olan bu kadim şehrin insanları ile çok güzel dostluklarımız oldu. Onların bize destekleri bizim gayretimizi ve çalışma şevkimizi her daim artırdı. Burada geçirdiğimiz süre zarfında sizlere ve şehrimize sahip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapma noktasında çaba gösterdik. Sizler gibi ben de Adıyaman’ımızın bir an önce ayağa kaldırılmasını yürekten arzuluyorum. Bu vesile ile yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Benden yana hakkım varsa hepinize helal olsun, sizler de haklarınızı helal edin. Eşsiz tarihi dokusu ve bir medeniyet şehri olan bu güzide şehrimizde yaşayan her bir kardeşime selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların İbrahim Ergüder davetliler ile vedalaştı.