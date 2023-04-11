Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kendisini ziyaret eden minikleri makamında ağırladı.

Polis Haftası çerçevesinde Ticaret Odası İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ile Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu öğrencileri, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi makamında ziyaret etti. Minikler ile yakından ilgilenen Müdür Ekici, ziyaretlerinden dolayı miniklere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Müdür Ekici ile sohbet ederek keyifli vakit geçiren minikler, polislik ile ilgili merak ettiklerini sordu.